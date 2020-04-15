2020-04-15T13:24:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове: анализы пациентов больше не будут отправлять на подтверждение

С 14 апреля все результаты исследований считаются подтвержденными
Карина Нагисова
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Анализы пациентов больше не будут отправлять в лабораторию для подтверждения.Анализы пациентов больше не будут отправлять в лабораторию для подтверждения.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Анализы кировчан с подозрением на коронавирус больше не будут отправлять в Москву. Главный санитарный врач РФ постановил: с 14 апреля 2020 года результаты тестов на новую инфекцию, сделанные в региональных Центрах гигиены и эпидемиологии, считаются подтвержденными и не требуют отправки в лабораторию. Об этом сообщила пресс-служба правительства Кировской области.

Таким образом, цифра пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирус» резко увеличилась. На сегодня, 15 апреля, в Кировской области зарегистрировано 86 случаев заражения. Еще вчера их было 72; этим утром тест-система показала положительный результат у еще 14 человек.

Сейчас в кировской инфекционной больнице находятся 55 пациентов с диагнозом, подтвержденным лабораторно, и 22 пациента с положительной тест-системой. Напомним, что уже девять пациентов из всех 86 вылечились и выписались из госпиталя.

Напомним, что в регионе открыта горячая линия для горожан, вернувшихся из стран, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции, а также других регионов России. После возвращения в максимально короткие сроки необходимо позвонить по номеру 8(800)100-43-03 или поликлиники по месту жительства и сообщить свои данные, сроки пребывания и зарубежную страну либо город, где вы находились. Кроме того, в обязательном порядке необходимо самоизолироваться на 14 дней, чтобы не распространять инфекцию, даже если у вас нет признаков болезни. Также самоизолироваться на две недели рекомендуется всем приезжим из других регионов России.

Не стоит забывать об объявленном всеобщем режиме самоизоляции. Убедительно просим кировчан не выходить из дома без лишней необходимости и позаботиться о себе и своих близких. Региональный Минздрав напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены и мер профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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