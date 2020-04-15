С четверга в Кирове ожидаются проливные дожди
Во второй половине недели европейскую часть России ожидают дожди. Об этом сообщает «Любительская метеорология в Кирове».
В Кирове ливни начнутся с 16 апреля. С четверга по воскресенье на фоне облачной погоды и обильных осадков дневные температуры понизятся до +3...+8°C.
На неделе из-за циклона ожидается большое количество осадков - до 30-50% от нормы. По мнению синоптиков, плюсовая температура и дождь избавит город от снега.
Не стоит забывать об объявленном всеобщем режиме самоизоляции. Убедительно просим кировчан не выходить из дома без лишней необходимости и позаботиться о себе и своих близких.
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ИСТОЧНИК KP.RU