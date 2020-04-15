2020-04-15T13:09:54+03:00
Происшествия

С четверга в Кирове ожидаются проливные дожди

За неделю выпадет 30-50% месячной нормы влаги
Виктор Карпов
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В Кирове ливни начнутся с 16 апреляВ Кирове ливни начнутся с 16 апреляФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Во второй половине недели европейскую часть России ожидают дожди. Об этом сообщает «Любительская метеорология в Кирове».

В Кирове ливни начнутся с 16 апреля. С четверга по воскресенье на фоне облачной погоды и обильных осадков дневные температуры понизятся до +3...+8°C.

На неделе из-за циклона ожидается большое количество осадков - до 30-50% от нормы. По мнению синоптиков, плюсовая температура и дождь избавит город от снега.

Не стоит забывать об объявленном всеобщем режиме самоизоляции. Убедительно просим кировчан не выходить из дома без лишней необходимости и позаботиться о себе и своих близких.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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