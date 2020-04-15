2020-04-15T11:36:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове: организации областного центра получили 500 литров дезсредств

Промышленники передали их городу бесплатно
Виктор Карпов
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Дезсредства отправили в военный комиссариат области. Фото: kirovreg.ruДезсредства отправили в военный комиссариат области. Фото: kirovreg.ru
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Предприятия, выпускающие дезинфицирующие средства, бесплатно передали 500 литров антисептика областным властям. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Региональный минпром отправил их для санитарной обработки церквей, управления Росгвардии и военного комиссариата области.

Сейчас предприятия, чья продукция востребована в период карантина, увеличивают объемы своего производства. Так, за сутки производители выпускают 164 тысячи медицинских масок и 55 тысяч литров дезсредств.

-В целом с начала месяца кировские предприятия отгрузили более 836 тысяч защитных многоразовых масок и более 180 тысяч литров дезинфицирующих средств, - отметил министр промышленной политики Андрей Перескоков. - Кроме того, на складах предприятий имеются более 10 тысяч масок и 55 тысяч литров дезинфицирующих средств.

Ранее мы писали, что три кировских предприятия решили объединиться и раздать населению 10 тонн кожного антисептика.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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