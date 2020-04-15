Коронавирус в Кирове: организации областного центра получили 500 литров дезсредств
Предприятия, выпускающие дезинфицирующие средства, бесплатно передали 500 литров антисептика областным властям. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.
Региональный минпром отправил их для санитарной обработки церквей, управления Росгвардии и военного комиссариата области.
Сейчас предприятия, чья продукция востребована в период карантина, увеличивают объемы своего производства. Так, за сутки производители выпускают 164 тысячи медицинских масок и 55 тысяч литров дезсредств.
-В целом с начала месяца кировские предприятия отгрузили более 836 тысяч защитных многоразовых масок и более 180 тысяч литров дезинфицирующих средств, - отметил министр промышленной политики Андрей Перескоков. - Кроме того, на складах предприятий имеются более 10 тысяч масок и 55 тысяч литров дезинфицирующих средств.
Ранее мы писали, что три кировских предприятия решили объединиться и раздать населению 10 тонн кожного антисептика.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелями интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kp@kp-kirov.ru
Телефон: 89229016635
ИСТОЧНИК KP.RU