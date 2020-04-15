Кировские улицы начали прибирать к майским праздникам

15 Апр 2020 2020-04-15T10:57:38+03:00

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Киров наконец начали прибирать. С 14 апреля 80% техники подрядчиков перевели на летний режим работы. График весенней уборки города уже ввели в действие.

К майским праздникам подрядчики должны провести комплексную уборку города - такую задачу перед ними поставила глава Кирова Елена Ковалева. То есть: собрать и вывезти весь мусор с тротуаров и газонов, наносов из песка и грязь с дорог, прибрать остановки общественного транспорта и так далее.

Работы по уборке улиц, как отчитывается управление парковой и дорожной инфраструктуры, идут круглосуточно. Так, вечером 14 апреля и минувшей ночью подрядчики прибирали улицы Энтузиастов, Капитана Дорофеева, Щорса, Деповской, Украинской, Воровского, Казанской. На улицах Московской, Володарского, Карла Маркса, Профсоюзной собирали мусор с газонов и чистили прилотковую часть дорог. Также ночью вымыли ограждения на старом мосту и по улице Милицейской. В уборке задействовали 72 машины и 131 рабочего.

ИСТОЧНИК KP.RU