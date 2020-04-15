В Кировской области федеральные торговые сети незаконно повышают цены на продукты

15 Апр 2020 2020-04-15T09:22:31+03:00

В Орловском, Нолинском и Пижанском районе федеральные сети незаконно подняли цены на социально значимые продукты. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Прокуратура Кировской области установила надзор за формированием цен на продукты и лекарства. Об этом рассказали в пресс-службе областного ведомства.

Завышение закупочных цен на продукты обнаружены в Верхнекамском и Куменском районе. Так, необоснованно повысились цены на чеснок и имбирь. Помимо этого, в Орловском, Нолинском и Пижанском районе федеральные сети незаконно подняли цены на социально значимые продукты.

В Кирове сотрудники прокуратуры Октябрьского района не нашли в трех торговых сетях муку, рис, гречку и сахарный песок. Хотя все эти товары входят в список социально значимых продуктов.

А в Кильмезском, Свечинском и Советском районе отсутствовали необходимые лекарства.

По итогам проверок вынесено 24 представления с требованием устранить все нарушения.

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