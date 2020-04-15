Неравнодушные кировчане спасли неходячего лебедя

15 Апр 2020 2020-04-15T08:11:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Кировские активисты из Центра реабилитации животных просят жителей помочь со спасением нового постояльца. Им стал лебедь, спасенный неравнодушными прохожими. Пост с историей птицы активисты выложили в своей группе «Центр реабилитации животных "Большое гнездо"».

8 апреля в центр доставили неожиданный подарок - лебедя-шипуна. Птицу подобрали в неходячем состоянии на водоеме в Фаленском районе, за 150 км от Кирова. Доставка птицы, как пишут активисты, осложнилась тем, что для лебедя нужны необходимые ветеринарные сопроводительные документы. Однако неравнодушных кировчан это не остановило. Они нашли транспорт и привезли раненую птичку в центр.

- К сожалению, проблемы, с которыми приехал лебедь, обещают нам нелегкую борьбу за его жизнь и здоровье, - комментируют активисты с печалью.

Птицу уже осмотрел ветврач и назначил предварительную терапию. Множество анализов уже сдали, и еще немалую часть придется сдать дополнительно. Курс лечения, как сообщают активисты, будет очень длительным.

Центр реабилитации животных просит неравнодушных кировчан помочь в спасении ангельской птички. Для него активистам нужны газеты, старое (но чистое) постельное белье или одежда для подстилки, одноразовые пеленки. Крупы и детскую безмолочную кашу на питание активисты также с радостью примут. Кроме того, необходима финансовая помощь на анализы и лечение для лебедя. Вся информация есть в группе центра.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU