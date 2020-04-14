2020-04-14T20:41:59+03:00
Общество

В парках увеличилось количество гуляющих горожан

Администрация города просит кировчан соблюдать ограничительные меры
Алина Сашина
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На улицы стало выходить больше людей. - vk.comНа улицы стало выходить больше людей. - vk.com
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Утром 14 апреля «Яндекс. Карты» зафиксировали низкий уровень самоизоляции в Кирове. Из 5 возможных баллов на счетчике в 10 утра высвечивалось значение 2,4. Столь низкий показатель означает большое количество людей на улицах.

Мэрия также сообщила, что больше всего горожан прогуливаются по паркам и скверам. В их число входят как подростки, так и пенсионеры, взрослые с детьми.

При этом по области и по стране в целом стало расти количество зараженных коронавирусом. Поэтому самоизоляция сейчас – лучший способ избежать большего количества больных. Об этом напомнила и администрация города Кирова:

- Ограничить контакты необходимо и тем, кто по долгу службы в период самоизоляции находится на рабочем месте: свести к минимуму передвижение по городу, поездки в общественном транспорте, посещение магазинов, соблюдать социальную дистанцию в 1,5 - 2 метра, пользоваться защитными масками и перчатками.

Напомним, что на 14 апреля в Кировской области замечено 64 случая заражения, при этом еще 55 больных находятся в больнице на лечении. Еще 8 человек ожидает результатов теста на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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