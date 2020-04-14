2020-04-14T20:21:27+03:00
Спорт

«Родина» договорилась о контрактах с Никитой Белошицким и Никитой Меньшиковым

Руководство команды объявит об этом в ближайшее время
Алина Сашина
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О контрактах руководство объявит в ближайшее время.- vk.comО контрактах руководство объявит в ближайшее время.- vk.com
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Кировская команда по хоккею с мячом предварительно договорилась о контракте с двумя молодыми игроками.

Оба полузащитника являются перспективными молодыми игроками. Никита Белошицкий родился в 2001 году, он – воспитанник кировской школы хоккея с мячом. В 2018 году он перешел из «Родины» в «Байкал-энергию» из Иркутска и провел там последние два сезона.

Никита Меньшиков родился в 1999 году, и он также воспитан кировской школой. Последние два сезона провел в составе хабаровского «СКА-Нефтяника».

Напомним, что оба полузащитника получили звания кандидатов в мастера спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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