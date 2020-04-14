«Родина» договорилась о контрактах с Никитой Белошицким и Никитой Меньшиковым
Кировская команда по хоккею с мячом предварительно договорилась о контракте с двумя молодыми игроками.
Оба полузащитника являются перспективными молодыми игроками. Никита Белошицкий родился в 2001 году, он – воспитанник кировской школы хоккея с мячом. В 2018 году он перешел из «Родины» в «Байкал-энергию» из Иркутска и провел там последние два сезона.
Никита Меньшиков родился в 1999 году, и он также воспитан кировской школой. Последние два сезона провел в составе хабаровского «СКА-Нефтяника».
Напомним, что оба полузащитника получили звания кандидатов в мастера спорта.
ИСТОЧНИК KP.RU