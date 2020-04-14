Коронавирус в Кировской области: сотрудников отправляют в отпуска за свой счет

14 Апр 2020 2020-04-14T18:03:18+03:00

Сейчас сотрудники ведомства проверяют все поступившие сообщения Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

С момента открытия «горячей линии» в прокуратуру области поступило 37 обращений

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Жители Кировской области массово обращаются в прокуратуру с жалобами на работодателей. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства по Кировской области.

С момента открытия «горячей линии» в прокуратуру области поступило 37 обращений. Жителей области волновал вопрос законности оформления отпусков за свой счет во время карантина. Также звонившие жаловались на несоблюдение работодателями режима ограничительных мероприятий.

Сейчас сотрудники ведомства проверяют все поступившие сообщения. Результаты будут взяты на особый контроль прокуратуру.

Напомним, что с 30 марта прокуратура Кировской области открыла «горячую линию» по вопросам защиты трудовых прав граждан. Сотрудники прокуратуры призывают жителей рассказывать о нарушениях со стороны работодателей в период карантина.

Сообщить о нарушениях можно по телефону 8(8332)38-11-53.

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ИСТОЧНИК KP.RU