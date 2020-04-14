Кировчанин может заплатить 200 тысяч рублей за то, что пнул инспектора ДПС
Пьяный кировчанин находясь в патрульном автомобиле несколько раз ударил инспектора ДПС. Об этом рассказали в пресс-службе СК РФ по Кировской области.
4 апреля сотрудники ДПС остановили подозрительный автомобиль на улице Ленина. От 36-летнего водителя чувствовался запах алкоголем. Инспектор сопроводил его в патрульную машину для составления протокола. Уже в машине кировчанин не согласился с фактом правонарушения и несколько раз пнул инспектора ногой.
Кировчанин пнул сотрудника ДПС.Видео: vk.com/suskko
Сейчас против мужчины возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Ему может грозить штраф до двухсот тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до пяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU