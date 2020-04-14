Кировчанин может заплатить 200 тысяч рублей за то, что пнул инспектора ДПС

14 Апр 2020 2020-04-14T16:39:55+03:00

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Пьяный кировчанин находясь в патрульном автомобиле несколько раз ударил инспектора ДПС. Об этом рассказали в пресс-службе СК РФ по Кировской области.

4 апреля сотрудники ДПС остановили подозрительный автомобиль на улице Ленина. От 36-летнего водителя чувствовался запах алкоголем. Инспектор сопроводил его в патрульную машину для составления протокола. Уже в машине кировчанин не согласился с фактом правонарушения и несколько раз пнул инспектора ногой.

Кировчанин пнул сотрудника ДПС.Видео: vk.com/suskko

Сейчас против мужчины возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Ему может грозить штраф до двухсот тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU