2020-04-14T16:39:55+03:00
Происшествия

Кировчанин может заплатить 200 тысяч рублей за то, что пнул инспектора ДПС

Мужчина не согласился с фактом правонарушения
Виктор Карпов
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Против мужчины возбуждено уголовное делоПротив мужчины возбуждено уголовное делоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Пьяный кировчанин находясь в патрульном автомобиле несколько раз ударил инспектора ДПС. Об этом рассказали в пресс-службе СК РФ по Кировской области.

4 апреля сотрудники ДПС остановили подозрительный автомобиль на улице Ленина. От 36-летнего водителя чувствовался запах алкоголем. Инспектор сопроводил его в патрульную машину для составления протокола. Уже в машине кировчанин не согласился с фактом правонарушения и несколько раз пнул инспектора ногой.

Кировчанин пнул сотрудника ДПС.Видео: vk.com/suskko

Сейчас против мужчины возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Ему может грозить штраф до двухсот тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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