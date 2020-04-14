Мошенник, представившись работодателем, обманул кировчанина на 20 тысяч рублей

14 Апр 2020 2020-04-14T16:37:21+03:00

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Кировчанина под видом работы «развели» на 20 тысяч рублей. По сообщению регионального УМВД России, 59-летний местный житель стал жертвой злоумышленника, который якобы хотел предложить ему работу.

Дело в том, что обманутый кировчанин разместил в интернете объявление о поиске подработки. Вскоре ему позвонил неизвестный и сообщил: есть работа. Нужно просто покупать продукты для пожилого человека. Он переведет деньги за покупки и их доставку на карту «работника», нужно просто кое-что сделать. Потерпевший поверил звонящему и пошел к банкомату.

По указанию злоумышленника мужчина выполнил со своей картой ряд действий, в результате которых реквизиты карты и пароль от онлайн-кабинета оказались у мошенника. А после на телефон пришло уведомление о пополнении счета. Правда, впоследствии оказалось, что мошенник перевел деньги с одной карты обманутого кировчанина на другую. И сказал: я случайно перевел больше, чем нужно, верните разницу… Так «работодатель» обогатился на 20 тысяч рублей.

Сейчас полиция устанавливает личности и местонахождение преступников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество». УМВД России по Кировской области напоминает жителям: не переводите деньги незнакомцам и бдительнее относитесь к информации, которую они вам сообщают.

ИСТОЧНИК KP.RU