На трех кировских маршрутах скинули цену за проезд
На трех кировских маршрутах подешевел проезд. Правда, только при оплате наличными. И только на один рубль. Информация об этом появилась в группе «Кировский транспорт».
Автор поста, решивший остаться анонимным, прислал в паблик фотографию объявления из автобуса. Листовка сообщала: с 14 апреля на маршрутах №50, 70 и 90 стоимость проезда составит 25 рублей, если расплачиваться наличными, а не картой.
«В это непростое для всех нас время нам хочется поддержать наших горожан», - говорится в объявлении. Также в нем было сказано, что разницу между стоимостью проезда и размером оплаты возместит перевозчик, обслуживающий эти маршруты.
Сейчас каждый помогает себе и друг другу как может. К примеру, многие кировские предприятия перепрофилировались на пошив масок для населения. А несколько крупных городских компаний объединились, чтобы раздать населению 10 тонн антисептика.
ИСТОЧНИК KP.RU