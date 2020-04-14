2020-04-14T16:55:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Кировчанам раздадут 10 тонн антисептика для рук

Местные предприниматели объединились ради социальной акции
Анастасия РОМАНОВА
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Бесплатный антисептик отнесут и отвезут нуждающимся кировчанам.Бесплатный антисептик отнесут и отвезут нуждающимся кировчанам.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Три кировских предприятия решили объединиться и раздать населению 10 тонн кожного антисептика. Об этом сообщила пресс-служба Вятской торгово-промышленной палаты, к которой обратилась директор-зачинщик мероприятия.

Изначально идея состояла в том, чтобы выставить на улицах цистерны с антисептиком, по примеру одного НИИ в Санкт-Петербурге. Однако рядом с ними могла образоваться толпа людей, что в нынешней эпидемиологической ситуации было бы не совсем полезно. Тогда было принято решение разлить антисептик по бутылкам и таким образом раздать кировчанам. Предприятие-организатор поставит сам антисептик, вторая компания сделает этикетки, а третья разольет средство по бутылкам. По словам президента Вятской ТПП Андрея Усенко, весь процесс организовали меньше, чем за неделю.

Предприниматели обратились к волонтерам, которые помогут доставить антисептик людям, нуждающимся в нем больше всего. 20 тысяч бутылок со средством отнесут и отвезут населению. Организатор акции заметила, что готова ее повторить, если запас антисептика быстро разойдется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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