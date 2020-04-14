В Омутнинске пенсионер убил своего соседа

14 Апр 2020 2020-04-14T15:23:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В городе Омутнинск 63-летний подозреваемый убил своего 65-летнего соседа. Об этом рассказали в пресс-службе следственного комитета по Кировской области.

Трагедия произошла в одном из домов на улице Восточной. Следователи выяснили, что пьяный подозреваемый стал выяснять отношения со своим соседом. Конфликт произошел на крыльце дома. После словесной перепалки мужчина выхватил нож и ударил знакомого. От полученной травмы он скончался.

Сейчас подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU