В Кирове разыскивают 15-летнюю девочку
Подросток пропал 12 апреля 2020 года
Подросток пропал 12 апреля 2020 года. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
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В Кирове и области ищут 15-летнюю девочку. Колотова Ольга Сергеевна ушла из дома 12 апреля 2020 года. С тех пор информации о ее местонахождении нет.
Приметы пропавшей сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт». Колотова Ольга 15 лет, рост 164 см, худощавого телосложения, длинные светло-русые волосы, голубые глаза. На момент ухода из дома девушка была одета в черную куртку, темно-синие спортивные штаны и черные ботинки.
Любую информацию о девочке волонтеры просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU