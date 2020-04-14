В Кирове разыскивают 15-летнюю девочку

14 Апр 2020 2020-04-14T14:34:37+03:00

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В Кирове и области ищут 15-летнюю девочку. Колотова Ольга Сергеевна ушла из дома 12 апреля 2020 года. С тех пор информации о ее местонахождении нет.

Приметы пропавшей сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт». Колотова Ольга 15 лет, рост 164 см, худощавого телосложения, длинные светло-русые волосы, голубые глаза. На момент ухода из дома девушка была одета в черную куртку, темно-синие спортивные штаны и черные ботинки.

Любую информацию о девочке волонтеры просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU