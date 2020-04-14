2020-04-14T13:54:38+03:00
Общество

В Кирове продолжается благоустройство мемориальных комплексов к 75-летию Победы

Работы идут строго по графику
Виктор Карпов
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Ремонт мемориальных комплексов на Лобановском, Мезринско-Петелинском и Старомакарьевском кладбищах. Фото: admkirov.ruРемонт мемориальных комплексов на Лобановском, Мезринско-Петелинском и Старомакарьевском кладбищах. Фото: admkirov.ru
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В Кирове продолжается ремонт мемориальных комплексов на Лобановском, Мезринско-Петелинском и Старомакарьевском кладбищах. Об этом рассказали пресс-службе администрации города.

Сейчас подрядчики выполняют демонтаж ветхих конструкций мемориалов. Также завершается подготовка к укладке новой тротуарной плитки, оштукатуриванию фасадов и стен мемориалов. Заместитель начальника департамента городского хозяйства Дмитрий Печенкин заверил, что работы по благоустройству выполняются строго по графику.

Напомним, в текущем году в рамках подготовки к 75-летию Великой Победы в городе проведут ремонт мемориальных комплексов. Деньги на благоустройство Киров получил по федеральной программе «Увековечение памяти погибших при защите Отечества». Планируется отремонтировать дорожки к мемориалам, заменить керамогранитные плиты, установить пешеходные ограждения и обновить фасад монументов. Завершить ремонт планируется 1 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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