В Кирове продолжается благоустройство мемориальных комплексов к 75-летию Победы

14 Апр 2020 2020-04-14T13:54:38+03:00

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В Кирове продолжается ремонт мемориальных комплексов на Лобановском, Мезринско-Петелинском и Старомакарьевском кладбищах. Об этом рассказали пресс-службе администрации города.

Сейчас подрядчики выполняют демонтаж ветхих конструкций мемориалов. Также завершается подготовка к укладке новой тротуарной плитки, оштукатуриванию фасадов и стен мемориалов. Заместитель начальника департамента городского хозяйства Дмитрий Печенкин заверил, что работы по благоустройству выполняются строго по графику.

Напомним, в текущем году в рамках подготовки к 75-летию Великой Победы в городе проведут ремонт мемориальных комплексов. Деньги на благоустройство Киров получил по федеральной программе «Увековечение памяти погибших при защите Отечества». Планируется отремонтировать дорожки к мемориалам, заменить керамогранитные плиты, установить пешеходные ограждения и обновить фасад монументов. Завершить ремонт планируется 1 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU