2020-04-14T13:40:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Предварительной датой начала сдачи ЕГЭ-2020 в Кирове назначили 8 июня

Однако сроки все еще могут измениться в связи с эпидемией коронавируса
Анастасия РОМАНОВА
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Сдавать экзамены кировские школьники будут в очной форме.Сдавать экзамены кировские школьники будут в очной форме.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Кировские школьники будут сдавать ЕГЭ-2020 в очной форме. На данный момент днем начала проведения экзаменов установили 8 июня. Об этом сообщает пресс-служба правительства Кировской области.

Сроки все еще корректируются в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, однако предварительная дата уже назначена. Причем возможность отмены или проведения ЕГЭ в дистанционной форме рассматривать даже не собираются. Однако Минпросвещения РФ отмечает, что пройдут экзамены лишь тогда, когда это будет возможно сделать без риска для здоровья детей и учителей. Поэтому сроки все еще могут измениться. Но даты будут едиными для школьников по всей стране - в том числе и для учащихся кировских школ.

Что касается девятиклассников, которым нужно сдавать ОГЭ в нынешнем году, то для них сделали небольшое послабление. Итоговая аттестация пройдет для них только по двум основным предметам - математике и русскому языку. Даты для проведения регионы смогут установить самостоятельно.

И девятиклассники, и одиннадцатиклассники смогут потренироваться перед финальной сдачей экзаменов. На сайте Федерального института педагогических измерений выложили демо-версии контрольных измерительных материалов (КИМ) по всем предметам и открытый банк заданий ЕГЭ. Также на портале появятся 1-2 варианта заданий ЕГЭ и ОГЭ текущего года, чтобы будущие выпускники смогли подготовиться к экзаменам на реальных заданиях КИМ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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