2020-04-14T14:27:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове: 64 случая заражения инфекцией

Из них выздоровели и выписались из больницы уже девять человек
Анастасия РОМАНОВА
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Убедительно просим кировчан соблюдать меры профилактики. Фото: pixabay.comУбедительно просим кировчан соблюдать меры профилактики. Фото: pixabay.com
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В Кировской области зафиксировано 64 случая заражения коронавирусом. Сегодня, 14 апреля, в 12.00 пришли 13 подтверждений диагноза у пациентов, госпитализированных с подозрением на новую болезнь. Также тест-система показала положительный результат на инфекцию у еще двоих кировчан. Один из них вернулся из Москвы, второй - контактное лицо пациента из Сочи. Все новые «подозреваемые» госпитализированы в кировскую инфекционную больницу.

Сейчас в госпитале находится 123 пациента. Среди них 55 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирус» и 8 с подозрением на него. Все остальные - контактные лица и кировчане, вернувшиеся из-за границы с признаками ОРВИ. Пациенты получают необходимое лечение. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное, кроме 80-летней пермячки, подключенной к аппарату ИВЛ. Ее состояние по-прежнему остается тяжелым. Всем госпитализированным организовали медицинское наблюдение и необходимое лечение.

Напомним, что из 64 заболевших из инфекционной больницы выписались уже девять человек.

На домашнем карантине сейчас находится 934 человека, в том числе 92 ребенка. За период наблюдения с карантина снято 2824 кировчанина, в том числе 399 детей.

Напомним, что в регионе открыта горячая линия для горожан, вернувшихся из стран, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции, а также из Москвы и Санкт-Петербурга. После возвращения в максимально короткие сроки необходимо позвонить по номеру 8(800)100-43-03 или поликлиники по месту жительства и сообщить свои данные, сроки пребывания и зарубежную страну либо город, где вы находились. Кроме того, в обязательном порядке необходимо самоизолироваться на 14 дней, чтобы не распространять инфекцию, даже если у вас нет признаков болезни.

Не стоит забывать об объявленном всеобщем режиме самоизоляции. Убедительно просим кировчан не выходить из дома без лишней необходимости и позаботиться о себе и своих близких. Региональный Минздрав напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены и мер профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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