Клещи покусали 19 кировчан, нарушивших режим самоизоляции

14 Апр 2020 2020-04-14T12:43:05+03:00

Если вы нашли на себе клеща, обязательно обратитесь в больницу. Фото: Мария ЛЕНЦ

В регионе уже достаточно потеплело, чтобы эти насекомые вылезли наружу

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В Кировской области потеплело и, как следствие, активизировались клещи - их время уже пришло. По данным регионального управления Роспотребнадзора, на 13 апреля 2020 года от них пострадало уже 19 человек, в том числе 5 детей. Всем обратившимся в больницу провели профилактику заболеваний.

Напоминаем, что главная мера защиты от болезней, переносимых клещами - не допускать их присасывания. Если в сезон их активности вы находитесь в очаге переносимых инфекций, необходимо периодически осматривать себя и свою одежду. Найдя клеща, удалите его в максимально короткие сроки. Лучше обратиться за этим в больницу, но, если это невозможно - достать самостоятельно, обязательно сохранить для исследования, обработать ранку и помыть руки.

На исследование клеща можно принести в следующие организации:

- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области (адрес места приёма: г. Киров, ул. Свободы, д. 64 "а"), в рабочие дни – до 17.00, в праздничные и выходные – до 15.00;

- КОГБУЗ «Кировская инфекционная клиническая больница» (г. Киров, ул. Ленина, д. 207, контактный телефон: 33-07-65);

- медицинский центр «Лайт», г. Киров и в муниципальных районах области, телефоны Call-центра 8 (8332) 711-100, 255-100.

Если окажется, что вы все-таки подцепили одну из переносимых инфекций, необходимо срочно обратиться в поликлинику по месту жительства. Врач назначит вам нужные лекарства для профилактики и медицинское наблюдение. Помните, что нужно неукоснительно соблюдать рекомендации медиков!

ИСТОЧНИК KP.RU