Клещи покусали 19 кировчан, нарушивших режим самоизоляции
В Кировской области потеплело и, как следствие, активизировались клещи - их время уже пришло. По данным регионального управления Роспотребнадзора, на 13 апреля 2020 года от них пострадало уже 19 человек, в том числе 5 детей. Всем обратившимся в больницу провели профилактику заболеваний.
Напоминаем, что главная мера защиты от болезней, переносимых клещами - не допускать их присасывания. Если в сезон их активности вы находитесь в очаге переносимых инфекций, необходимо периодически осматривать себя и свою одежду. Найдя клеща, удалите его в максимально короткие сроки. Лучше обратиться за этим в больницу, но, если это невозможно - достать самостоятельно, обязательно сохранить для исследования, обработать ранку и помыть руки.
На исследование клеща можно принести в следующие организации:
- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области (адрес места приёма: г. Киров, ул. Свободы, д. 64 "а"), в рабочие дни – до 17.00, в праздничные и выходные – до 15.00;
- КОГБУЗ «Кировская инфекционная клиническая больница» (г. Киров, ул. Ленина, д. 207, контактный телефон: 33-07-65);
- медицинский центр «Лайт», г. Киров и в муниципальных районах области, телефоны Call-центра 8 (8332) 711-100, 255-100.
Если окажется, что вы все-таки подцепили одну из переносимых инфекций, необходимо срочно обратиться в поликлинику по месту жительства. Врач назначит вам нужные лекарства для профилактики и медицинское наблюдение. Помните, что нужно неукоснительно соблюдать рекомендации медиков!
ИСТОЧНИК KP.RU