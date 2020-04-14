Карантин в Кирове: Вятская филармония запустила проект «концертов на диване»

14 Апр 2020 2020-04-14T11:20:32+03:00

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Сегодня, 14 апреля, стартует специальный онлайн проект «концертов на диване». Теперь, не выходя из дома, жители нашего региона могут бесплатно побывать на музыкальном вечере в Вяткой филармонии.

Трансляции будут проходить в официальной группе учреждения «ВКонтакте». Министр культуры Кировской области Татьяна Мазур рассказала, что пробный концерт, 10 апреля, посмотрели более 7000 человек. Учитывая такой удачный старт, руководство решило проводить подобные онлайн концерты дважды в неделю - во вторник и пятницу.

Уже сегодня, в 19:00, состоится первый онлайн концерт. Перед зрителями выступит солистка Вятской филармонии Людмила Аникеева под аккомпанемент Андрея Сандалова. В программе прозвучат популярные романсы русских композиторов: Николая Римского-Корсакова, Сергея Рахманинова, Петра Чайковского, а также песни на музыку Микаэла Таривердиева, Арно Бабаджаняна, Александры Пахмутовой.

Посмотреть концерт можно в группе Вятской филармонии «ВКонтакте»: https://vk.com/philarmonia43.

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ИСТОЧНИК KP.RU