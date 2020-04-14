Из-за коронавиуса в Кировской области могут запретить весеннюю охоту

14 Апр 2020 2020-04-14T10:05:41+03:00

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В понедельник, 13 апреля, состоялось заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. На нем обсудили возможные ограничения весенней охоты в Кировской области. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Областной Роспотребнадзор выступил с предложением отменить весенний сезон охоты. По мнению чиновников такой запрет необходим. Если ограничения не ввести, то область может ожидать наплыв охотников из соседних субъектов. Все это пагубно повлияет на эпидемиологическую ситуации в регионе.

- На сегодняшний день правительство области принимает все возможные меры для того, чтобы защитить людей и стабилизировать ситуацию, - подчеркнул глава региона Игорь Васильев. - Для этого мы должны соблюдать все рекомендации специалистов Роспотребнадзора.

Напомним, что ранее министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин рекомендовал ркгионам установить ограничения весенней охоты.

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ИСТОЧНИК KP.RU