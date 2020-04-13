Кировские школьники начали учиться удаленно

13 Апр 2020 2020-04-13T18:55:23+03:00

Подготовка к переходу на дистанционное обучение закончилось, а сам процесс стартовал с 13 апреля. Фото: Олег УКЛАДОВ

Все 57 образовательных учреждений города включились в процесс дистанционного образования

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У кировских школьников началось удаленное обучение. Городской департамент образования сообщил, что с 13 апреля все 57 школ областного центра начали процесс дистанционного образования.

Предварительно для учителей и руководителей образовательных учреждений провели цикл вебинаров по вопросам удаленного обучения. Педагогам дали рекомендации по выбору онлайн-платформы, ресурсов, электронных библиотек и видеоуроков. Для родителей школьников же подготовили специальные памятки, которые помогут им сориентироваться в новом формате учебного процесса.

Также в Институте развития образования создали горячую линию по вопросам организации удаленного обучения:

- в профессиональных и общеобразовательных организациях: 8-922-960-40-80;

- в начальной школе: 8-922-924-97-99;

- при обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья: 8-922-946-04-49;

- по дополнительному образованию: 8-905-871-27-90;

- по итоговой аттестации: 8 (8332) 71-44-06.

Также свои вопросы можно прислать на почту: kirovipk@kirovipk.ru. А найти полезную информацию, нормативно-правовую базу и рекомендации специалистов кировчане могут на портале ИРО.

ИСТОЧНИК KP.RU