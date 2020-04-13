В дежурные группы в кировских детсадах ходят 2636 малышей

13 Апр 2020 2020-04-13T18:33:15+03:00

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В кировских детсадах открыли 231 дежурную группу. Сейчас, на время карантина, они открыты в 146 дошкольных детских учреждениях. Об этом сообщила пресс-служба администрации Кирова.

Напомним, во время нерабочей недели приток детей, чьи родители продолжали трудиться, постепенно уменьшался. После того, как указом губернатора региона Игоря Васильева в области заработали системообразующие предприятия, количество ребят снова увеличилось. Сейчас в детсады ходят 2636 детей.

Кировский департамент образования сообщает: чтобы ребенка приняли в дежурную группу, родителям нужно обратиться к заведующей «своего» детсада. Напомним, что всем дети в них обеспечены полноценным пятиразовым питанием и находятся под наблюдением врачей. С малышами, в зависимости от их возраста, занимаются педагоги.

ИСТОЧНИК KP.RU