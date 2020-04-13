2020-04-13T17:49:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Кировчанка отдала 23 тысячи рублей, поверив в соцвыплату за карантин

Злоумышленник использовал новую мошенническую схему
Виктор Карпов
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Злоумышленник похитил 23 тыс рублейЗлоумышленник похитил 23 тыс рублейФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Про очередном случай мошенничества рассказали в пресс-службе МВД по Кировской области. В этот раз жертвой злоумышленников стала 50-летняя жительница Советска.

Женщине позвонил незнакомец, который представился сотрудником Пенсионного фонда. Он сообщил, что ей полагается социальная выплата за работу в условиях карантина в размере 9 тысяч рублей. Для обещанного перевода женщина сообщила данные своей банковской карты. После с ее счета пропали 23 тысячи рублей.

По факту кражи возбудили уголовное дело.

На фоне пандемии коронавируса злоумышленники стали использовать новые мошеннические схемы. Так, аферисты через СМС вымогают деньги за пребывание на улице во время карантина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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