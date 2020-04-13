На трассе в Кировской области фура насмерть сбила пешехода
В понедельник, 13 апреля, на трассе в Кировской области произошла смертельная авария. Об этом происшествии рассказали в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.
ДТП произошло в 2 часа в Верхошижемском районе на 65-ом км трассы Киров – Советск – Яранск. По данным ведомства, водитель большегруза сбил 29-летнего пешехода. Мужчина скончался на месте. Водитель скрылся с места аварии. Сейчас его разыскивают сотрудники госавтоинспекции.
Если вы стали свидетелями ДТП, просим вас сообщить об этом в ГИБДД.
Всего с 10 по 13 апреля в Кировской области произошло 9 ДТП, в которых 1 человек погиб и 11 получили травмы.
ВАЖНО
Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости быть предельно внимательными на дороге и соблюдать оптимальный скоростной режим.
ИСТОЧНИК KP.RU