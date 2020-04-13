2020-04-13T15:00:39+03:00
Происшествия

На трассе в Кировской области фура насмерть сбила пешехода

Водитель скрылся с места аварии
Виктор Карпов
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Водитель большегруза сбил 29-летнего пешехода. Фото: vk.com/gibdd43Водитель большегруза сбил 29-летнего пешехода. Фото: vk.com/gibdd43
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В понедельник, 13 апреля, на трассе в Кировской области произошла смертельная авария. Об этом происшествии рассказали в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.

ДТП произошло в 2 часа в Верхошижемском районе на 65-ом км трассы КировСоветскЯранск. По данным ведомства, водитель большегруза сбил 29-летнего пешехода. Мужчина скончался на месте. Водитель скрылся с места аварии. Сейчас его разыскивают сотрудники госавтоинспекции.

Если вы стали свидетелями ДТП, просим вас сообщить об этом в ГИБДД.

Всего с 10 по 13 апреля в Кировской области произошло 9 ДТП, в которых 1 человек погиб и 11 получили травмы.

ВАЖНО

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости быть предельно внимательными на дороге и соблюдать оптимальный скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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