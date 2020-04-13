В Зуевке мужчина избил своего приятеля монтировкой

13 Апр 2020 2020-04-13T14:37:08+03:00

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В городе Зуевке 58-летний подозреваемый убил своего 53-летнего знакомого. Об этом рассказали в пресс-службе следственного комитета по Кировской области.

Трагедия произошла в одном из домов на улице Мелиоративной. Следовали выяснили, что знакомые распивали спиртные напитки. Около четырех часов дня между ними вспыхнула ссора. Подозреваемый схватил монтировку и нанес несколько ударов приятелю. От полученных травм мужчина скончался.

Сейчас подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU