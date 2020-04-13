В Зуевке мужчина избил своего приятеля монтировкой
В городе Зуевке 58-летний подозреваемый убил своего 53-летнего знакомого. Об этом рассказали в пресс-службе следственного комитета по Кировской области.
Трагедия произошла в одном из домов на улице Мелиоративной. Следовали выяснили, что знакомые распивали спиртные напитки. Около четырех часов дня между ними вспыхнула ссора. Подозреваемый схватил монтировку и нанес несколько ударов приятелю. От полученных травм мужчина скончался.
Сейчас подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU