Прокуратура Кировской области вступилась за права медработников
Прокуратура Богородского района приняла меры к восстановлению прав медицинских работников. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства по Кировской области.
Сотрудники проверили обращение 14 медработников. Выяснилось, что в прошлом году они не получали компенсацию по оплате коммунальных услуг. Прокурор направил заявление в суд с требованием взыскать с регионального министерства финансов более 270 тыс рублей. Судья признал требования законными и обоснованными.
Исполнение судебного решения находится на особом контроле прокуратуры Богородского района.
Напомним, что медицинским работникам, проживающим в сельской местности, положена частичная компенсация расходов за аренду жилья и оплату коммунальных услуг.
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ИСТОЧНИК KP.RU