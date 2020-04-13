2020-04-13T14:36:17+03:00
Общество

Прокуратура Кировской области вступилась за права медработников

Региональный минфин должен выплатить 270 тысяч рублей
Виктор Карпов
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Медработникам выплатят 270 тысяч рублейМедработникам выплатят 270 тысяч рублейФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Прокуратура Богородского района приняла меры к восстановлению прав медицинских работников. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства по Кировской области.

Сотрудники проверили обращение 14 медработников. Выяснилось, что в прошлом году они не получали компенсацию по оплате коммунальных услуг. Прокурор направил заявление в суд с требованием взыскать с регионального министерства финансов более 270 тыс рублей. Судья признал требования законными и обоснованными.

Исполнение судебного решения находится на особом контроле прокуратуры Богородского района.

Напомним, что медицинским работникам, проживающим в сельской местности, положена частичная компенсация расходов за аренду жилья и оплату коммунальных услуг.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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