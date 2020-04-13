2020-04-13T14:35:26+03:00
Происшествия

Дождь и сырость: погода в Кирове на текущую неделю

Неделя начнется теплом, а закончится лужами под ногами
Анастасия РОМАНОВА
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Во второй половине недели из дому без зонтика лучше не выходить.Во второй половине недели из дому без зонтика лучше не выходить.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Погода снова "пойдет на поправку"! Для тех кировчан, кто продолжает работать в это время, «Комсомолка» публикует традиционный прогноз на текущую неделю, составленный с помощью сервиса Яндекс.Погода. Итак, что ждет горожан в ближайшие пять дней?

Сегодня, в понедельник, 13 апреля, погода не порадует кировчан - пасмурно и довольно прохладно. Днем обещается до +5 градусов, ночью температура вновь опустится ниже ноля. Легкий, но холодный ветер "прилагается".

Во вторник, 14 апреля, станет гораздо теплее. Днем синоптики прогнозируют повышение температуры до +10. Будет пасмурно, однако к вечеру проглянет солнышко. Сильного ветра снова не ожидается, но он будет прохладным, так что будьте начеку.

В среду, 15 апреля, снова тепло. Днем столбики термометров покажут до +12 градусов, и такая тенденция будет неизменной до самой ночи. Пасмурно, но осадков не предвидится.

В четверг, 16 апреля, слегка похолодает в сравнении с предыдущим днем. Синоптики прогнозируют дождь с утра и до самого вечера. Температура днем дойдет до +7 градусов и опустится до +2 ночью. Замерзнуть не должны!

В последний день рабочей недели, 17 апреля, будет лить дождь - с ночи и до ночи. Термометры весь день будут показывать до +5 градусов тепла. Берите с собой зонтики!

Не стоит забывать об объявленном всеобщем режиме самоизоляции. Убедительно просим кировчан не выходить из дома без лишней необходимости и позаботиться о себе и своих близких. Региональный Минздрав напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены и мер профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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