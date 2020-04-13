В пожаре в Яранске погиб 23-летний парень

13 Апр 2020 2020-04-13T14:33:21+03:00

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В Яранске при пожаре в многоквартирном доме погиб молодой человек . Об этом рассказали в пресс-службе СК РФ по Кировской области.

Пожар произошел 12 апреля. Около 13 часов дня на улице Свободы загорелся жилой двухэтажный деревянный дом. В результате пожара погиб 23-летний мужчина. Также в больницу с ожогами госпитализирован 16-летний подросток и 63-летняя женщина. Остальных жильцов дома эвакуировали, медицинская помощь им не понадобилась.

По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

По факту пожара проводится проверка. Следователи устанавливают причину смерти молодого человека.

ИСТОЧНИК KP.RU