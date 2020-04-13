2020-04-13T11:28:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Пациентов и врачей, закрытых на карантин в кировской горбольнице №9, отпустили домой

Сейчас они находятся под наблюдением медиков
Карина Нагисова
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В стационаре девятой больницы все еще находятся на карантине пациенты и врачи, перевезенные из медучреждения №5.В стационаре девятой больницы все еще находятся на карантине пациенты и врачи, перевезенные из медучреждения №5.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Пациентов и медперсонал кировской горбольницы №9 отпустили домой. Напомним, их закрыли на двухнедельный карантин в здании медучреждения, когда у одного из пациентов тест-система показала положительный результат. Информацию об этом сообщила группа «Коронавирус. Оперштаб Кировской области».

Повторное обследование на коронавирус показало у всех наблюдаемых отрицательный результат. Медперсонал и пациентов девятой больницы отпустили под домашнее наблюдение. Сейчас в учреждении все еще находятся на карантине больные горбольницы №5, где также был выявлен пациент с коронавирусом. Они расположились в заблокированном крыле стационара вместе с медперсоналом и получают все необходимое лечение.

Напомним, всего в Кировской области зафиксировали 51 случай заражения коронавирусом. Сейчас в кировской инфекционной больнице находятся 118 человек, из которых у 42 человек подтвержден диагноз, и еще 19 ожидают результаты анализов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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