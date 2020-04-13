2020-04-13T11:19:19+03:00
Коронавирус Covid-19

В Кировской области принимают заявления на выплаты семьям с детьми до 3 лет

Сделать это можно через сайт «Госуслуги»
Виктор Карпов
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Семьи получат выплаты в размере 5 тысяч рублейСемьи получат выплаты в размере 5 тысяч рублейФото: Виктор Карпов
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Семьи имеющие право на материнский капитал, уже могут подавать заявление на ежемесячные выплаты в размере пяти тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Кировской области.

В соответствии с указом президента российским семьям, имеющим право на материнский капитал, полагается ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей. Выплаты будут осуществляться с апреля по июнь.

Подать заявление на выплаты можно через сайт Пенсионного фонда РФ и портал «Госуслуги», а также лично по предварительной записи в центре «Мои документы». При себе нужно иметь только паспорт.

Отмечается, что выплаты получат те семьи, у которых право на материнский капитал возникнет до 1 июля 2020 года. Подать заявление можно до 1 октября. Все, кто сделает это с апреля по июнь, будут получать выплаты ежемесячно. А кто подаст заявление с июля по октябрь, получат выплату за три месяца одним платежом. Выплаты будут происходить на банковские карты заявителей.

Напомним, что выплаты осуществляются для поддержки семей в период пандемии коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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