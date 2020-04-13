2020-04-13T11:02:29+03:00
Общество

В Кирове на текущей неделе начнется ремонт дорог

Подрядчики приступят к работе, как только погода станет благоприятной
Анастасия РОМАНОВА
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Всего по нацпроекту отремонтируют 62 кировские трассы. Фото: admkirov.ruВсего по нацпроекту отремонтируют 62 кировские трассы. Фото: admkirov.ru
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Кировские подрядчики готовы приступать к ремонту дорог. По сообщению управления дорожной и парковой инфраструктуры, работы начнутся, как только на текущей неделе стабилизируется погода. Сейчас в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» уже проводится ямочный ремонт. А вскоре, как только температура станет стабильно плюсовой, начнется фрезерование дорог и укладка нижнего слоя асфальта.

В первую очередь подрядчики проработают улицы, носящие имена героев Великой Отечественной войны, и подъезды к мемориальным зонам. Сейчас уже залиты ямы на подъездах к новому мосту по улице Дзержинского и частично на улице Щорса. Следующая на очереди - Производственная. На текущей неделе планируется приступить к ремонту 4-го Северного переулка и улицы Грибоедова. Сейчас там демонтируют бордюр.

Всего в рамках нацпроекта отремонтируют 62 дороги. Напоминаем, что на участках выполнения работ будет ограничено движение транспортных средств. Водителей просят не игнорировать временные знаки, запрещающие остановку и стоянку машин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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