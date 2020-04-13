Коронавирус в Кирове: еще шесть подозрений на инфекцию

13 Апр 2020 2020-04-13T10:40:48+03:00

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В Кировской области зафиксирован 51 случай заражения коронавирусом. По состоянию на 13 апреля тест-система показала положительный результат на инфекцию у еще шестерых кировчан. Четверо из них - жители региона, вернувшиеся из Москвы. Еще двое - контактные лица. Все новые «подозреваемые» госпитализированы в кировскую инфекционную больницу.

Сейчас в госпитале находится 118 пациентов. Среди них 42 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирус» и 19 с подозрением на него. Все остальные - контактные лица и кировчане, вернувшиеся из-за границы с признаками ОРВИ. Пациенты получают необходимое лечение. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное, кроме 80-летней пермячки, подключенной к аппарату ИВЛ. Ее состояние по-прежнему остается тяжелым. Всем госпитализированным организовали медицинское наблюдение и необходимое лечение.

Напомним, что в регионе открыта горячая линия для горожан, вернувшихся из стран, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции, а также из Москвы и Санкт-Петербурга. После возвращения в максимально короткие сроки необходимо позвонить по номеру 8(800)100-43-03 или поликлиники по месту жительства и сообщить свои данные, сроки пребывания и зарубежную страну либо город, где вы находились. Кроме того, в обязательном порядке необходимо самоизолироваться на 14 дней, чтобы не распространять инфекцию, даже если у вас нет признаков болезни.

Не стоит забывать об объявленном всеобщем режиме самоизоляции. Убедительно просим кировчан не выходить из дома без лишней необходимости и позаботиться о себе и своих близких. Региональный Минздрав напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены и мер профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU