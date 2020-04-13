2020-04-13T10:40:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове: еще шесть подозрений на инфекцию

Сейчас в больнице ожидают результаты анализов 19 пациентов
Анастасия РОМАНОВА
Поделиться:
На сегодняшний день в Кировской области зафиксирован 51 случай заражения коронавирусом.На сегодняшний день в Кировской области зафиксирован 51 случай заражения коронавирусом.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Кировской области зафиксирован 51 случай заражения коронавирусом. По состоянию на 13 апреля тест-система показала положительный результат на инфекцию у еще шестерых кировчан. Четверо из них - жители региона, вернувшиеся из Москвы. Еще двое - контактные лица. Все новые «подозреваемые» госпитализированы в кировскую инфекционную больницу.

Сейчас в госпитале находится 118 пациентов. Среди них 42 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирус» и 19 с подозрением на него. Все остальные - контактные лица и кировчане, вернувшиеся из-за границы с признаками ОРВИ. Пациенты получают необходимое лечение. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное, кроме 80-летней пермячки, подключенной к аппарату ИВЛ. Ее состояние по-прежнему остается тяжелым. Всем госпитализированным организовали медицинское наблюдение и необходимое лечение.

Напомним, что в регионе открыта горячая линия для горожан, вернувшихся из стран, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции, а также из Москвы и Санкт-Петербурга. После возвращения в максимально короткие сроки необходимо позвонить по номеру 8(800)100-43-03 или поликлиники по месту жительства и сообщить свои данные, сроки пребывания и зарубежную страну либо город, где вы находились. Кроме того, в обязательном порядке необходимо самоизолироваться на 14 дней, чтобы не распространять инфекцию, даже если у вас нет признаков болезни.

Не стоит забывать об объявленном всеобщем режиме самоизоляции. Убедительно просим кировчан не выходить из дома без лишней необходимости и позаботиться о себе и своих близких. Региональный Минздрав напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены и мер профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ростелеком» в партнерстве с Агентством инноваций Москвы и РАЭК учредил онлайн-хакатон VirusHack с призовым фондом 2,5 млн рублей
Прокуратура Кировской области вступилась за права медработников
Дождь и сырость: погода в Кирове на текущую неделю
В пожаре в Яранске погиб 23-летний парень
От мессенджеров до сайтов аптек: МегаФон открыл безлимитный доступ к ключевым ресурсам
Пациентов и врачей, закрытых на карантин в кировской горбольнице №9, отпустили домой
В Кировской области принимают заявления на выплаты семьям с детьми до 3 лет
В Кирове на текущей неделе начнется ремонт дорог
Коронавирус в Кирове: еще шесть подозрений на инфекцию
Из-за коронавируса РЖД временно отменяет поезд «Вятка»
В Кирове мошенники вымогают у жителей деньги за пребывание на улице во время карантина
Коронавирус в Кирове: число пациентов с подтвержденным диагнозом увеличилось до 51 человека
Прокуратура Кировской области потребовала закрыть сайты о продаже снюсов
Из Канады в Киров прибыли необычные «рогатые» гости
Кировчане три месяца подряд будут получать «нулевые» квитанции за капремонт
В Кирове разыскивают молодого человека
В Кировской области на месяц раньше началась подготовка к посевной кампании
В Кировской области во время пандемии коронавируса подскочили цены на продукты