Из-за коронавируса РЖД временно отменяет поезд «Вятка»
Компания «РЖД» сообщила об отмене еще 32 поездов. Изменения коснутся и Кировской области. Так, отменят популярный среди кировчан поезд «Вятка» сообщением Москва-Киров. Отмечается, что на фоне пандемии коронавируса пассажиропоток снизился на 50%.
Поезд №31 сообщением Киров-Москва отменят с 15 апреля, а состав №32 сообщением Москва-Киров с 16 апреля. Движение поездов возобновится после снятия карантина.
При этом в холдинге отмечают, что решение об отмене принимается только в случае существования дублирующих поездов. Чтобы не пострадали пассажиры, проживающие в небольших населенных пунктах, будут дополнительно введены остановки для транзитных поездов.
Пассажирам, которые уже купили билеты на отмененные маршруты, предложат изменить маршрут. Либо вернут деньги.
Напомним, что с 7 апреля временно отменены поезда из Кирова в Нижний-Новгород и Санкт-Петербург.
Посмотреть полный список отмененных поездов можно на официальном сайте «РЖД».
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ИСТОЧНИК KP.RU