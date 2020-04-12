В Кирове мошенники вымогают у жителей деньги за пребывание на улице во время карантина

12 Апр 2020 2020-04-12T16:19:59+03:00

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В Кировской области в условиях карантина активизировались мошенники. Скриншот с «смской» от неизвестного абонента выложил в паблик ВК «Киров online» один из подписчиков.

В тексте СМС сообщается, что кировчанин нарушил правила карантина. За это ему грозит административная ответственность. Чтобы все «уладить», нужно «скинуть» 4000 рублей на номер телефона. Если деньги не придут, то на местного жителя заведут уголовное дело.

«Развод» бросается в глаза с первых предложений: не в том падеже употреблено слово «статьи». Кроме того, аферисты «смешали в кучу» и постановления УФСИН, и кодекс об административных правонарушениях, и уголовную ответственность. Это сразу их выдает.

Убедительная просьба не верить никаким неофициальным источникам, всегда перепроверять всю информацию, записи в соцсетях и публикации в СМИ.

Напомним, что за фейковую информацию распространитель может получить до 100 000 рублей штрафа. Кстати, недавно подобный случай уже произошел в Кирове.

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ИСТОЧНИК KP.RU