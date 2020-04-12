Коронавирус в Кирове: число пациентов с подтвержденным диагнозом увеличилось до 51 человека

12 Апр 2020 2020-04-12T16:07:15+03:00

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На 12 апреля 2020 года в Кировской инфекционной больнице лежит 42 человека с диагнозом «коронавирус». Об этом сообщает региональный Минздрав. Также, у 10 человек тест-система показала положительный результат на наличие инфекции. Они уже помещены в медучреждение. Сообщается, что эти кировчане недавно были в Москве.

Таким образом, в областной инфекционной больнице находятся 107 человек. 42 из них заболели «вирусом из Уханя», 13 человек ждут результатов анализов, которые могут подтвердить диагноз. Одна из пациенток все еще находится в тяжелом состоянии.

Министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев отметил, что число зараженных граждан выросло за счет возвращения кировчан из других городов и стран.

Напомним, что в регионе открыта горячая линия для горожан, вернувшихся из стран, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции, а также из Москвы и Санкт-Петербурга. После возвращения в максимально короткие сроки необходимо позвонить по номеру 8(800)100-43-03 или поликлиники по месту жительства и сообщить свои данные, сроки пребывания и зарубежную страну либо город, где вы находились. Кроме того, в обязательном порядке необходимо самоизолироваться на 14 дней, чтобы не распространять инфекцию, даже если у вас нет признаков болезни.

Не стоит забывать об объявленном всеобщем режиме самоизоляции. Убедительно просим кировчан не выходить из дома без лишней необходимости и позаботиться о себе и своих близких. Региональный Минздрав напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены и мер профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU