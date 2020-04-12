Прокуратура Кировской области потребовала закрыть сайты о продаже снюсов
Нововятские прокуроры направили 5 исковых заявлений в суд с требованием заблокировать интернет ресурсы торгующие снюсом. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Кировской области.
Сотрудники проверили интернет-ресурсы и нашли 5 страниц в социальных сетях, на которых продавали никотиносодержащие изделия. Установлено, что данная информация находится в свободном доступе и побуждает к совершению правонарушений.
Напомним, что продажа снюсов в России запрещена. Помимо этого, законом нельзя распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность. Сейчас сотрудники прокуратуры направили исковые заявления с требованием заблокировать интернет-ресурсы.
ИСТОЧНИК KP.RU