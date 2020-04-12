2020-04-12T12:46:49+03:00
Происшествия

Прокуратура Кировской области потребовала закрыть сайты о продаже снюсов

В ходе мониторинга сотрудники ведомства обнаружили 5 интернет-страниц в социальной сети
Виктор Карпов
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Прокуратура обнаружила сайты торгующие снюсомПрокуратура обнаружила сайты торгующие снюсомФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Нововятские прокуроры направили 5 исковых заявлений в суд с требованием заблокировать интернет ресурсы торгующие снюсом. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Кировской области.

Сотрудники проверили интернет-ресурсы и нашли 5 страниц в социальных сетях, на которых продавали никотиносодержащие изделия. Установлено, что данная информация находится в свободном доступе и побуждает к совершению правонарушений.

Напомним, что продажа снюсов в России запрещена. Помимо этого, законом нельзя распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность. Сейчас сотрудники прокуратуры направили исковые заявления с требованием заблокировать интернет-ресурсы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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