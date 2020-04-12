2020-04-12T12:33:25+03:00
Общество

Из Канады в Киров прибыли необычные «рогатые» гости

Это пять племенных бычков
Олег ЛЯЛИН
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По прибытии в Киров животных определили на карантин. Фото: Россельхознадзор Кировская область.По прибытии в Киров животных определили на карантин. Фото: Россельхознадзор Кировская область.
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Животные проделали огромный путь. Сначала их доставили в аэропорт Шереметьево. Оттуда в специальном загоне привезли в поселок Захарищевы. Процесс транспортировки бычков контролировал Россельхознадзор.

Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора, местность, откуда родом быки, свободна от различных заболеваний, которые переносит КРС.

После того, как бычки «сошли с трапа», загон продезинфицировали. Животным измерили температуру и отправили на карантин в целях профилактики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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