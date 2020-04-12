Из Канады в Киров прибыли необычные «рогатые» гости
Животные проделали огромный путь. Сначала их доставили в аэропорт Шереметьево. Оттуда в специальном загоне привезли в поселок Захарищевы. Процесс транспортировки бычков контролировал Россельхознадзор.
Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора, местность, откуда родом быки, свободна от различных заболеваний, которые переносит КРС.
После того, как бычки «сошли с трапа», загон продезинфицировали. Животным измерили температуру и отправили на карантин в целях профилактики.
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ИСТОЧНИК KP.RU