2020-04-12T11:59:36+03:00
Общество

Кировчане три месяца подряд будут получать «нулевые» квитанции за капремонт

Мера связана с эпидемиологической ситуацией в стране
Олег ЛЯЛИН
Поделиться:
В мае уже можно не платить за капремонт до августа.В мае уже можно не платить за капремонт до августа.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Жители области не будут получать новые квитанции по капремонту в апреле, мае и июне. Точнее, сама бумага придет, но без суммы, так называемая «нулевая» квитанция.

Сейчас кировчанам «платежки» за капитальный ремонт приходят еще за март. Их нужно заплатить. А вот в мае придет первая квитанция - «чистый лист» за апрель.

Все эти меры, принимаемые правительством Кировской области, так или иначе связаны с карантином.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кирове мошенники вымогают у жителей деньги за пребывание на улице во время карантина
Коронавирус в Кирове: число пациентов с подтвержденным диагнозом увеличилось до 51 человека
Прокуратура Кировской области потребовала закрыть сайты о продаже снюсов
Из Канады в Киров прибыли необычные «рогатые» гости
Кировчане три месяца подряд будут получать «нулевые» квитанции за капремонт
В Кирове разыскивают молодого человека
В Кировской области на месяц раньше началась подготовка к посевной кампании
В Кировской области во время пандемии коронавируса подскочили цены на продукты
Коронавирус в Кирове: шесть новых случаев заражения
Микрорайоны Кирова готовят к паводку
В Кирове пригородные автобусы вновь изменят свое расписание
Предприниматели Кирова могут получить отсрочку по займам
В Кирове ищут лучшее фото кота на карантине
В Кировской области учебный год не будут завершать досрочно
Снег и «минус» на градуснике: погода в Кирове на выходные дни
Кировский региональный оператор ТКО предупредил о возможности мусорного коллапса
Кировчан просят приходить в храмы в медицинских масках
Экстремальный спорт. Эксперты проверили защищенность мобильных фитнес-приложений
Житель Кировской области подозревается в убийстве сестры
Кировчан-вахтовиков будут обследовать на коронавирус
Кировским предпринимателям продлят лицензии на 12 месяцев
20 тысяч пожилых кировчан бесплатно получат продукты
Электроснабжение более 40 логистических центров крупных торговых сетей находятся под особым контролем специалистов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»
В Кировской области провели более 14 тысяч исследований на коронавирус
Коронавирус в Кирове: первый пациент, подключенный к аппарату ИВЛ
Профилактика коронавируса в Кирове: управляющим компаниям подарили 56 пульверизаторов для дезинфекции подъездов
Кировские хирурги помогли пациенту с деформацией позвоночника
Карантин с пользой: тренируйся по-новому с UFC GYM в Wink