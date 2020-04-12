Кировчане три месяца подряд будут получать «нулевые» квитанции за капремонт
Мера связана с эпидемиологической ситуацией в стране
В мае уже можно не платить за капремонт до августа.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Жители области не будут получать новые квитанции по капремонту в апреле, мае и июне. Точнее, сама бумага придет, но без суммы, так называемая «нулевая» квитанция.
Сейчас кировчанам «платежки» за капитальный ремонт приходят еще за март. Их нужно заплатить. А вот в мае придет первая квитанция - «чистый лист» за апрель.
Все эти меры, принимаемые правительством Кировской области, так или иначе связаны с карантином.
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ИСТОЧНИК KP.RU