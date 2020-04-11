2020-04-11T21:49:19+03:00
Общество

В Кирове разыскивают молодого человека

Кировчанин пропал сутки назад
Анастасия РОМАНОВА
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Кировчанина не было дома уже сутки. Фото: vk.com/lizaalert_kirovКировчанина не было дома уже сутки. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
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В Кирове и области ищут 28-летнего молодого человека. Михаил Исупов в последний раз вышел из дома 10 апреля 2020 года. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы пропавшего сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт». Михаилу 28 лет, рост 184 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы, серо-голубые глаза. На момент ухода из дома мужчина был одет в темно-зеленую куртку, штаны цвета хаки, темно-синие кроссовки и черную вязаную шапку.

Любую информацию о пропавшем волонтеры просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112

ИСТОЧНИК KP.RU

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