В Кировской области на месяц раньше началась подготовка к посевной кампании

11 Апр 2020 2020-04-11T16:13:56+03:00

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В Кировской области начался сезон полевых работ. Подготовка почвы к посевной стартовала в Вятских Полянах, Уржуме и Малмыже. Об этом рассказали в пресс-службе областного правительства.

Хорошие погодные условия позволили аграриям начать полевые работы на месяц раньше. По их словам, это позитивно отразится на результатах урожайности. В текущем году посевная площадь составит 834 тысячи гектаров. Для весеннего сева аграрии полностью снабжены семенами яровых, зерновых и зернобобовых культур в объеме 63 тысячи тонн. Также закуплено почти 10 тысяч тонн удобрений.

Сейчас сельхозпроизводители обрабатывают почву. Подкармливают озимые и многолетние травы.

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ИСТОЧНИК KP.RU