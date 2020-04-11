В Кировской области на месяц раньше началась подготовка к посевной кампании
В Кировской области начался сезон полевых работ. Подготовка почвы к посевной стартовала в Вятских Полянах, Уржуме и Малмыже. Об этом рассказали в пресс-службе областного правительства.
Хорошие погодные условия позволили аграриям начать полевые работы на месяц раньше. По их словам, это позитивно отразится на результатах урожайности. В текущем году посевная площадь составит 834 тысячи гектаров. Для весеннего сева аграрии полностью снабжены семенами яровых, зерновых и зернобобовых культур в объеме 63 тысячи тонн. Также закуплено почти 10 тысяч тонн удобрений.
Сейчас сельхозпроизводители обрабатывают почву. Подкармливают озимые и многолетние травы.
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ИСТОЧНИК KP.RU