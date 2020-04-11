В Кировской области во время пандемии коронавируса подскочили цены на продукты

11 Апр 2020 2020-04-11T13:22:50+03:00

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В марте 2020 года цены на продукты выросли на 1%. Об этом рассказали в Кировстате.

Сильнее всего за месяц подорожал сахарный песок - на 24,8%. Сотрудники антимонопольной службы объясняют, что кратковременное повышение цен произошло из-за перезагрузки логистической системы на фоне резкого повышения спроса в период пандемии коронавируса.

Цены подскочили и на овощи: репчатый лук подорожал на 20%, помидоры - на 17,7%, морковь - на 14,7%, чеснок - на 9,8%, капусту белокочанную - на 7,6%, картофель - на 6,8%. В то же время огурцы стали дешевле на 27,6%.

На фоне мартовского дефицита на крупы больше всех подорожала гречка – на 7,1%, рис – на 6,5%, фасоль и горох – на 2,5%.

В непродовольственном сегменте больше всего подорожали золотые обручальные кольца - на 30%. Также цены выросли на всю электронику.

Отметим, что за март подешевело газомоторное топливо на 5,4%, бензин марки АИ-95 – на 0,5%, бензин марки АИ-92 и дизельное топливо – на 0,4%.

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ИСТОЧНИК KP.RU