Коронавирус в Кирове: шесть новых случаев заражения

11 Апр 2020 2020-04-11T12:28:02+03:00

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Пришли результаты анализов еще шестерых пациентов Кировской инфекционной больницы: у них подтвердился коронавирус. Об этом сообщает Минздрав Кировской области.

Кроме того, в «инфекционку» поступили еще четыре человека. Их госпитализировали после того, как тест-система выявила подозрение на COVID-19. Все эти граждане ранее контактировали с зараженными.

На данный момент в инфекционной больнице лежит 96 человек. 26 из них, к сожалению, точно инфицированы. Еще 19 пациентов ожидают подтверждения диагноза из референсной лаборатории. Девять человек выписаны из больницы.

Напомним, что в регионе открыта горячая линия для горожан, вернувшихся из стран, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции, а также из Москвы и Санкт-Петербурга. После возвращения в максимально короткие сроки необходимо позвонить по номеру 8(800)100-43-03 или поликлиники по месту жительства и сообщить свои данные, сроки пребывания и зарубежную страну либо город, где вы находились. Кроме того, в обязательном порядке необходимо самоизолироваться на 14 дней, чтобы не распространять инфекцию, даже если у вас нет признаков болезни.

Не стоит забывать об объявленном всеобщем режиме самоизоляции. Убедительно просим кировчан не выходить из дома без лишней необходимости и позаботиться о себе и своих близких. Региональный Минздрав напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены и мер профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU