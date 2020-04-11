Микрорайоны Кирова готовят к паводку

11 Апр 2020 2020-04-11T11:57:25+03:00

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10 апреля подрядчики начали ремонт наплавных тротуаров в микрорайоне Вересники. Об этом сообщили в пресс-службе Кирова.

Ежегодно Вересники подтапливает из-за расположения в прибрежной зоне. Первые случаи фиксируют при уровне воды +340 сантиметров от нулевого поста. В этом году специалисты прогнозируют пик паводка от 370 до 450 сантиметров. Придется он на начало мая.

Сейчас в районе идет активная подготовка к половодью. На проведение работ из бюджета города выделили 173 тысячи рублей. Деньги пойдут на ремонт 100 наплавных тротуаров. Подрядчики заверили, что работы закончатся к 15 апрелю. Также подготовлены пункты временного размещения для жителей.

Помимо этого, в подтопляемых зонах Первомайского района в общей сложности планируется отремонтировать более 700 тротуаров.

Напомним, что на 11 апреля уровень воды в Вятке достиг +216 см от нулевого поста.

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ИСТОЧНИК KP.RU