Микрорайоны Кирова готовят к паводку
10 апреля подрядчики начали ремонт наплавных тротуаров в микрорайоне Вересники. Об этом сообщили в пресс-службе Кирова.
Ежегодно Вересники подтапливает из-за расположения в прибрежной зоне. Первые случаи фиксируют при уровне воды +340 сантиметров от нулевого поста. В этом году специалисты прогнозируют пик паводка от 370 до 450 сантиметров. Придется он на начало мая.
Сейчас в районе идет активная подготовка к половодью. На проведение работ из бюджета города выделили 173 тысячи рублей. Деньги пойдут на ремонт 100 наплавных тротуаров. Подрядчики заверили, что работы закончатся к 15 апрелю. Также подготовлены пункты временного размещения для жителей.
Помимо этого, в подтопляемых зонах Первомайского района в общей сложности планируется отремонтировать более 700 тротуаров.
Напомним, что на 11 апреля уровень воды в Вятке достиг +216 см от нулевого поста.
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ИСТОЧНИК KP.RU