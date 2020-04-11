В Кирове пригородные автобусы вновь изменят свое расписание
Информация об изменениях в расписании появилась на официальном сайте автовокзала. https://kirovkpat.ru/. Так, с 9 апреля отменен рейс Киров - Нижне-Ивкино c отправлением на 17.15. Помимо этого, продлена отмена междугородних маршрутов до 19.04.2020. Продолжат свою работу маршруты: №230 Киров-Вятские Поляны, №219 Киров-Советск. В период с 13.04.2020 по 19.04.2020 маршрут №160 Киров-Шутовщина работает по графику выходного дня.
Из-за эпидемиологической ситуации с 13 апреля по 19 апреля маршруты некоторых пригородных направлений будут отменены, а ряд маршрутов изменит свой график.
Информация об изменениях в маршрутах появляется ежедневно. Фото: kirovkpat.ru
ВАЖНО
Уточнить информацию вы можете в справочной автовокзала по телефону: +7 8332 41-06-80.
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ИСТОЧНИК KP.RU