2020-04-11T11:36:34+03:00
Общество

В Кирове пригородные автобусы вновь изменят свое расписание

Отмена рейсов на междугородние маршруты продлена до 19 апреля
Виктор Карпов
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Из-за эпидемиологической ситуации маршруты некоторых пригородных направлений будут отменены.Из-за эпидемиологической ситуации маршруты некоторых пригородных направлений будут отменены.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Информация об изменениях в расписании появилась на официальном сайте автовокзала. https://kirovkpat.ru/. Так, с 9 апреля отменен рейс Киров - Нижне-Ивкино c отправлением на 17.15. Помимо этого, продлена отмена междугородних маршрутов до 19.04.2020. Продолжат свою работу маршруты: №230 Киров-Вятские Поляны, №219 Киров-Советск. В период с 13.04.2020 по 19.04.2020 маршрут №160 Киров-Шутовщина работает по графику выходного дня.

Из-за эпидемиологической ситуации с 13 апреля по 19 апреля маршруты некоторых пригородных направлений будут отменены, а ряд маршрутов изменит свой график.

Информация об изменениях в маршрутах появляется ежедневно. Фото: kirovkpat.ru

Информация об изменениях в маршрутах появляется ежедневно. Фото: kirovkpat.ru

ВАЖНО

Уточнить информацию вы можете в справочной автовокзала по телефону: +7 8332 41-06-80.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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