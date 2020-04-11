Предприниматели Кирова могут получить отсрочку по займам

11 Апр 2020 2020-04-11T11:06:03+03:00

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В сложившейся экономической ситуации из-за эпидемии пострадали многие предприниматели Кирова. Чтобы они совсем не разорились, Правительство Кировской области разработало некоторые меры, помогающие удержаться на плаву малому и среднему бизнесу.

Так, фонд поддержки предпринимательства разрешил бизнесменам на 6 месяцев отсрочить погашение основного долга и процентов по нему. Предложением воспользовались уже 13 человек. Еще около 60 заявлений рассматриваются.

Напомним, что с 28 марта, со дня объявления президентом РФ дней самоизоляции, федеральные и региональные власти стараются обеспечить поддержку малому и среднему бизнесу. Субъекты МСП в области получили мораторий на любые проверки. Сроки уплаты страховок продлены на полгода, как и аренда муниципального или государственного имущества.

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ИСТОЧНИК KP.RU