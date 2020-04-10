Снег и «минус» на градуснике: погода в Кирове на выходные дни

10 Апр 2020 2020-04-10T17:29:15+03:00

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Погода снова преподнесет кировчанам сюрпризы. Комсомолка подготовила традиционный прогноз на выходные с помощью сервиса Яндекс.Погода. Что нас ждет в ближайшие два дня?

Итак, в субботу, 11 апреля, температура стремительно начнет падать. Днем еще куда ни шло - термометры покажут до +4. Синоптики обещают хмурое небо и легкий ветер. А вот ночью температура опустится уже до -1 градуса и пойдет снег.

В воскресенье, 12 апреля, изменений к лучшему не предвидится. Снег, по прогнозу синоптиков, будет валить с самого утра и до вечера. И сразу превращаться в кашу, потому как днем обещается температура в 0 градусов. К вечеру она опустится до -2 и останется такой на всю ночь. А значит, следующим утром нужно будет ходить еще аккуратнее.

ИСТОЧНИК KP.RU