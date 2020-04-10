2020-04-10T16:37:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Кировский региональный оператор ТКО предупредил о возможности мусорного коллапса

17 компаний близки к банкротству
Виктор Карпов
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За время самоизоляции количество производимых отходов вырослоЗа время самоизоляции количество производимых отходов вырослоФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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За время самоизоляции количество производимых отходов выросло, а платежи за вывоз мусора сократились. Все это может привести к банкротству региональных операторов. И спровоцировать мусорный коллапс. Об этом рассказали представители АО «Куприт».

По данным оператора уровень платежей за март 2020 года снизился на 40%. Компания прогнозирует снижение собираемости платы еще минимум на 10%. На 1 марта общая задолженность граждан и организаций составила 467 миллионов рублей. Уже сейчас 17 компаний близки к банкротству.

В «Куприте» сообщили, что с понимаем, относятся к ситуации, в которой оказались граждане. Но призывают жителей Кирова и работающие предприятия своевременно и полностью оплачивать вывоз мусора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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