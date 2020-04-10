2020-04-10T15:21:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Как и где можно освятить куличи в Кирове в период коронавируса

Вятская епархия дала рекомендации по посещению храмов во время пандемии
Виктор Карпов
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Освещение верб будут осуществлять на прихрамовой территории на улицеОсвещение верб будут осуществлять на прихрамовой территории на улицеФото: Евгения ГУСЕВА
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На официальном сайте Вятской епархии появились рекомендации по посещению храмов во время пандемии коронавируса. Верующих просят приходить в медицинских масках и соблюдать дистанцию во время богослужения.

-Быть внимательными нужно особенно сейчас, когда в церковном календаре наступает время великих праздников и в Страстную седмицу особой покаянной молитвы, – сообщили в Вятской епархии. - Просим всех верующих, находящихся в храме, соблюдать безопасные дистанции в 1,5 метра. Это касается и времени молитвы за богослужениями, и исповеди, а также освящения верб, куличей, пасох.

Освещение верб, куличей и пасхальных снедей будут осуществлять на прихрамовой территории на улице.

Если вы чувствуете недомогание, оставайтесь дома. Не подвергайте опасности других людей.

- При первых же симптомах заболевания, – обратился Митрополит Вятский и Слободской Марк. - Хотелось, чтобы вы занялись своим здоровьем. Позаботились о нем и ограничили контакты с отгружающими вас людьми. Это будет ваш вклад в заботу и здоровье своих ближних.

Напомним, что на территории Кировской области действует режим всеобщей самоизоляции. Гражданам не рекомендуется выходить на улицу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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