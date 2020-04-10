2020-04-10T15:04:06+03:00
Происшествия

Житель Кировской области подозревается в убийстве сестры

Преступление произошло в деревне Нижние Шуни
Виктор Карпов
Поделиться:
В ходе ссоры мужчина ударил сестру ножомВ ходе ссоры мужчина ударил сестру ножомФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В деревне Нижние Шуни Вяткополенского района произошло убийство. Об этом рассказали в пресс-службе СК РФ по Кировской области.

По версии следствия, 33-летний мужчина в ходе ссоры ударил родную 44-летнею сестру ножом в грудь. Тело убитой обнаружили 8 апреля в одном из домов в деревне Нижние Шуни. Эксперты установили, что причиной смерти стало колото-резаное ранение груди.

Сейчас подозреваемый в убийстве задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Как и где можно освятить куличи в Кирове в период коронавируса
Экстремальный спорт. Эксперты проверили защищенность мобильных фитнес-приложений
Житель Кировской области подозревается в убийстве сестры
Кировчан-вахтовиков будут обследовать на коронавирус
Кировским предпринимателям продлят лицензии на 12 месяцев
20 тысяч пожилых кировчан бесплатно получат продукты
Электроснабжение более 40 логистических центров крупных торговых сетей находятся под особым контролем специалистов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»
В Кировской области провели более 14 тысяч исследований на коронавирус
Коронавирус в Кирове: первый пациент, подключенный к аппарату ИВЛ
Профилактика коронавируса в Кирове: управляющим компаниям подарили 56 пульверизаторов для дезинфекции подъездов
Кировские хирурги помогли пациенту с деформацией позвоночника
Карантин с пользой: тренируйся по-новому с UFC GYM в Wink