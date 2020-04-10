Житель Кировской области подозревается в убийстве сестры

10 Апр 2020 2020-04-10T15:04:06+03:00

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В деревне Нижние Шуни Вяткополенского района произошло убийство. Об этом рассказали в пресс-службе СК РФ по Кировской области.

По версии следствия, 33-летний мужчина в ходе ссоры ударил родную 44-летнею сестру ножом в грудь. Тело убитой обнаружили 8 апреля в одном из домов в деревне Нижние Шуни. Эксперты установили, что причиной смерти стало колото-резаное ранение груди.

Сейчас подозреваемый в убийстве задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU