Житель Кировской области подозревается в убийстве сестры
В деревне Нижние Шуни Вяткополенского района произошло убийство. Об этом рассказали в пресс-службе СК РФ по Кировской области.
По версии следствия, 33-летний мужчина в ходе ссоры ударил родную 44-летнею сестру ножом в грудь. Тело убитой обнаружили 8 апреля в одном из домов в деревне Нижние Шуни. Эксперты установили, что причиной смерти стало колото-резаное ранение груди.
Сейчас подозреваемый в убийстве задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU